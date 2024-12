Mourinho rischia già l'esonero al Fenerbahce? "Europa League decisiva"

Il giornalista Ozgur Sancar, corrispondente turco per AS, scrive: "Il futuro di Mou al Fener potrebbe essere in gioco contro l'Athletic: con la squadra in ritardo in campionato e già fuori dalla Coppa di Turchia, senza la qualificazione agli ottavi di Europa League allora la dirigenza potrebbe riflettere sull'allenatore portoghese".