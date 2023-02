Messi verso l'addio al Psg a fine stagione: è tentato dall'avventura a Miami

Secondo quanto riporta L'Equipe, Lionel Messi è sempre più lontano dal Psg. L'incontro delle ultime ore tra il padre del fuoriclasse argentino, Jorge Messi, e la dirigenza parigina non avrebbe prodotto passi in avanti nella trattativa per il rinnovo del contratto che scade a giugno. Al momento Messi non ha ancora accettato la proposta di prolungamento e starebbe sempre più allontanandosi dalla Francia. Un altro incontro è in programma per i prossimi giorni, ma l'argentino è tentato da un'avventura all'Inter Miami in Mls.