Messi-Inter Miami, arriva la smentita: "Falso, nessuna trattativa"

Marcelo Mendez, addetto stampa di Messi, chiude seccamente all'ipotesi MLS: "Fake news"

© Getty Images Secca smentita sull'affare Messi-Inter Miami: l'addetto stampa dell'attaccante argentino ha infatti bollato come "fake news" le notizie arrivate nelle scorse ore dall'Inghilterra. "È falso, è una fake news. Non ci sono trattative per Lionel per unirsi all'Inter Miami la prossima stagione" ha detto Marcelo Mendez alla CNN, mettendo un freno alle indiscrezioni pubblicate dal Times. Potrebbe essere una strategia comunicativa per proteggere il giocatore impegnato ai Mondiali 2022 oppure una reale presa di posizione sul futuro di Pulce, se ne saprà di più tra un mesetto quando la manifestazione in Qatar sarà finita e Messi (ufficialmente dal primo gennaio) sarà libero di firmare per chiunque vista la scadenza del contratto col Psg a giugno.

Non è la prima volta che Messi viene accostato al campionato americano anche se a Barcellona sono in tanti a sognare un ritorno dopo il brusco addio del 2021. Dal canto suo il sette volte Pallone d'Oro ha sempre dichiarato di attendere fine stagione prima di prendere una decisione sul suo futuro, a maggior ragione ora con un Mondiale in corso dove sogna di portare in Argentina la coppa.