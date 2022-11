Mercato, dall'Inghilterra: accordo a un passo tra Messi e Inter Miami

L'INDISCREZIONE

Secondo il Times la Pulce avrebbe quasi raggiunto un'intesa per il passaggio in MLS alla scadenza del suo contratto col Psg

L'ultima indiscrezione sul futuro di Lionel Messi arriva dall'Inghilterra ed è di quelle clamorose. L'argentino sarebbe infatti a un passo dal finalizzare un accordo con l'Inter Miami di David Beckham, che sancirebbe il suo approdo in MLS a partire dalla prossima stagione. La bomba arriva da una fonte autorevole, il Times, secondo cui tutto dovrebbe essere messo nero su bianco al termine dei Mondiali in Qatar. Il contratto di Messi col Psg scade il 30 giugno e da gennaio il capitano della Seleccion sarà libero di accordarsi con altre squadre.

Il quotidiano britannico si spinge oltre, spiegando che la franchigia della Florida avrebbe cominciato a scandagliare una serie di altri nomi, con l'obiettivo di affiancare alla Pulce alcune vecchie conoscenze in grado di agevolare il suo inserimento in squadra. Tra questi ci sarebbero due ex Barcellona: Luis Suarez, che a dicembre sarà svincolato dopo la fine del contratto che lo lega al Nacional di Montevideo, e Cesc Fabregas, attualmente in Serie B al Como. Il progetto di riunire due terzi della "MSN" sotto il sole di Miami, per altro, era già stato anticipato nei mesi scorsi, ma ora pare davvero vicino a concretizzarsi.

Sembra svanire dunque l'ipotesi tanto suggestiva quanto economicamente complicata di un incredibile ritorno di Messi al Barça, nonostante i continui messaggi di stima e affetto che Xavi e la dirigenza blaugrana gli hanno fatto arrivare nell'ultimo periodo.

