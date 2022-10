Messi, in Argentina sono sicuri: a giugno tornerà al Barcellona

CLAMOROSO

L'anticipazione arriva da una giornalista molto vicina all'entourage della Pulce, ma il Psg vuole il rinnovo di contratto

Terremoto attorno a Lionel Messi. Dopo le dichiarazioni di Xavi, che alla vigilia della sfida Champions con l'Inter aveva aperto le porte a un suo ritorno al Barcellona, l'ultima indiscrezione arriva direttamente dall'Argentina: "Il 1° luglio 2023 Messi sarà un giocatore del Barça", ha twittato Veronica Brunati, giornalista di Telemundo molto vicina all'entourage della Pulce. In patria sono dunque sicuri che, alla scadenza del suo contratto col Psg, Leo farà ritorno nel club che lo ha cresciuto e fatto esplodere, anche se la realtà potrebbe essere un po' più complessa.

Messi, infatti, non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo al suo futuro e con tutta probabilità non lo farà prima della fine del Mondiale. Quel che è certo è che in casa Barça si sta discutendo del suo ritorno, dopo il sofferto mancato rinnovo dell'estate 2021: lo stesso vicepresidente del club, Eduard Romeu, aveva dichiarato nei giorni scorsi che mettere sotto contratto l'argentino a parametro zero sarebbe ora finanziariamente sostenibile, dopo gli importanti tagli al monte ingaggi operati nelle ultime due stagioni.

In tutto ciò non vanno però trascurati i piani del Paris Saint Germain, che vorrebbe estendere il biennale fatto sottoscrivere alla Pulce la scorsa estate. Dopo una prima stagione fatta di alti e bassi, arricchita da 15 assist, ma da solamente 11 gol tra Champions e Ligue 1, il fuoriclasse argentino è partito alla grande quest'anno, mettendo a referto già 7 gol e 8 assist nelle prime 12 gare ufficiali e mostrando una straordinaria intesa con le altre stelle della squadra, Neymar e Mbappé. Ecco perché Al-Khelaifi non sembra avere la minima intenzione di lasciarlo andar via con leggerezza, sebbene, come sempre in questi casi, la differenza la farà soprattutto la volontà del calciatore.

