Messi-Barcellona, è il momento della verità: il papà della Pulce in città

MERCATO

Sono ore decisive per il futuro di Lionel Messi. Dopo il burofax col quale ha comunicato al Barcellona di voler andare via, l’argentino è diventato l’oggetto del desiderio (per i più irraggiungibile) di diversi club, ma per sapere se qualche squadra potrà tesserare la Pulce è prima necessario definire l’affare con il Barça: inizierà una battaglia legale per andare via a parametro zero o le parti cercheranno un compromesso? La risposta potrebbe arrivare a breve perché Jorge Messi è sbarcato a Barcellona e presto dovrebbe incontrare il presidente Bartomeu. E sempre il padre del fuoriclasse si è lasciato sfuggire una frase che dice tutto: "Difficile che resti al Barcellona".

Secondo quanto riporta TyCSports.com, il papà del campione argentino è partito a bordo di un aereo privato da Rosario per raggiungere Barcellona perché in programma ci sarebbe l'incontro con la dirigenza blaugrana per discutere delle modalità dell'addio del numero 10. Non sembrano al momento esserci i margini per un dietrofront di Messi, nonostante la volontà dei catalani di fare un ultimo tentativo.

La situazione è nota: Messi spinge per un addio a zero in virtù della clausola che gli permetterebbe ogni anno di svincolarsi, ma i blaugrana considerano la stessa ormai scaduta e non vogliono privarsi del loro giocatore più rappresentativo se non per 700 milioni di euro. Una posizione che ha trovato il sostegno anche della Liga. Nei giorni scorsi il giocatore non si è presentato ai test per il coronavirus e alle prime sedute di allenamento alzando ulteriormente la tensione.

