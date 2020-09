Inter, Ausilio: "Impossibile prendere Messi, mai iniziata una trattativa per Tonali"

Piero Ausilio parla del mercato dell'Inter e lo fa sottolineando come, al di là delle suggestioni, quella nerazzurra non potrà essere una campagna acquisti all'insegna dei grandi colpi: "Messi? Non c'è niente, non so neanche da dove vengano certe idee - ha detto il ds ai microfoni di Sky Sport - Noi sappiamo cosa dobbiamo fare e prima di tutto dobbiamo concentrarci sulle uscite. Tramite queste finanzieremo le entrate. Le opportunità sono poche e quelle che possiamo cogliere non sono così onerose". Anche Tonali, secondo Ausilio, non è mai stato davvero vicino all'Inter: "Non si può dire di avere in mano un giocatore quando non si è iniziata una trattativa. Ci piaceva, ma le cose stanno come ho detto. Non siamo in grado di fare un investimento di quel tipo. Non era una priorità, le possibilità non ci consentono di investire".