Mercato Spagna, patto di non belligeranza Real Madrid-Barcellona

SPAGNA

Secondo Marca i due club avrebberonstretto un accordo per evitare di ostacolarsi nelle trattative per i rinnovi di contratto

Quello che è successo in Italia la scorsa estate, con Hakan Calhanoglu passato dal Milan all'Inter, non si ripeterà la prossima estate in Spagna. Stando a quanto riportato da 'Marca', infatti, per via di un gentlement's agreement tra i due club, Real Madrid e Barcellona non si faranno la guerra sul calciomercato nei prossimi mesi.

Erling Haaland resta comunque un obiettivo comune, l'accordo raggiunto tra Florentino Perez e Laporta, si legge sul quotidiano iberico, prevederebbe soltanto che le due società non si metteranno i bastoni tra le ruote nelle trattative per il rinnovo di contratto con i rispettivi calciatori. Un accordo fatto per evitare clamorosi sgarbi e soprattutto giochi al rialzo da parte dei procuratori dei giocatori.

Prima di prendere contatto con un giocatore o il suo entourage, Barça e Real dovranno quindi aspettare che il contratto arrivi alla naturale scadenza, come peraltro già previsto dalle regole FIFA in tema di trasferimenti a parametro zero.

Il primo esempio di questa nuova 'alleanza' sarebbe stato quello di Luiz Araujo, difensore centrale del Barcellona che secondo radio calciomercato sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. Un interesse prontamente e seccamente smentito da Perez, che così intenderebbe dimostrare di onorare il patto appena fatto con Laporta.