Bayern, primo contatto con De Zerbi: anche l'italiano per il dopo Tuchel

NODO PANCHINA

Secondo Sport Bild, i bavaresi si sono mossi per l'allenatore del Brighton, anche se Xabi Alonso rimane il favorito

© Getty Images Il Bayern Monaco, alla caccia del sostituto di Thomas Tuchel per la prossima stagione, ha mosso i primi passi ufficiali per Roberto De Zerbi. Secondo Sport Bild, i bavaresi hanno approfittato della sosta per le nazionali per sondare il terreno con l'allenatore italiano, legato al Brighton da un contratto fino al 2026 e con una clausola di rescissione di 14 milioni di euro. De Zerbi è apprezzato molto dal neo ds bavarese Max Eberl. Il favorito per la panchina rimane Xabi Alonso.

Il lavoro di De Zerbi e la sua idea di calcio offensivo e propositivo hanno conquistato anche il Bayern Monaco, che l'anno prossimo ripartirà con un nuovo progetto tecnico. A febbraio l'attuale allenatore Tuchel ha confermato il suo addio a fine stagione e da allora è scattato il toto-allenatore per sedere su una delle panchine più ambite d'Europa. Su De Zerbi ci sono anche gli occhi del Barcellona, che in estate divorzierà da Xavi.

Xabi Alonso é il primo nome sul taccuino di Eberl, ma il tecnico basco è anche nel mirino del Liverpool per il dopo-Klopp. Senza contare che il Bayer Leverkusen, lanciato verso la conquista della Bundesliga, farà di tutto per non perdere il suo condottiero, legato da un contratto fino al 2026.

