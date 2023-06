"Messi ha scelto l'Inter Miami". Il Barcellona punta al prestito

FUTURO A STELLE E STRISCE

Lionel Messi avrebbe deciso di accettare la corte della MLS, ma potrebbe farsi ancora un anno in Blaugrana

© Getty Images Barcellona o Miami, Miami o Barcellona. La margherita sul futuro che Lionel Messi sta sfogliando ha due destinazioni, con il mare come comune denominatore e poco altro. L'ipotesi milionaria che porta all'Arabia Saudita sembra essere tramontata, mentre i discorsi per portare la Pulce all'Inter Miami con la MLS sono sempre più caldi. Poi c'è il Barcellona che significa casa, famiglia, sentimenti che mettono tutto in discussione alla ricerca di una soluzione che accontenti tutti, il giocatore in primis.

Due mondi diversi, scenari e aspettative opposte dentro e fuori dal campo che però potrebbero mischiarsi in uno di quegli affari che potrebbe fare giurisprudenza in futuro, specialmente per i campioni che vorranno tentare un'avventura in MLS.

L'Inter Miami, infatti, sembra in vantaggio nelle possibilità di far firmare un contratto a Lionel Messi. Non a sorpresa, visto che i contatti e i discorsi vanno avanti da anni, ma sicuramente con un briciolo di stranezza. Le trattative tra la MLS - che gestisce i contratti di tutti i giocatori - e l'entourage del giocatore sono entrati nel vivo e, come riportando diverse fonti affidabili negli Stati Uniti, la fumata bianca potrebbe arrivare già a inizio estate, subito dopo la scadenza del contratto di Messi con il Psg a fine giugno.

Niente Barcellona dunque, nonostante le parole del padre di Messi sulla volontà di Lionel di vestire il blaugrana?

Non proprio. Il 35enne potrebbe infatti firmare un contratto pluriennale e ricchissimo con la MLS, destinazione Inter Miami, come dichiarato dal suo biografo Guillem Balague su Twitter "Messi ha deciso: Inter Miami", ma tenendo la porta aperta al Barcellona. Infatti, come scrive L'Equipe, resta vita l'ipotesi di un prestito di 12 mesi proprio ai catalani per poi tornare a chiudere la carriera negli Stati Uniti.