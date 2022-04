Mercato, dalla Francia: Mbappé rinnoverà col Psg

MERCATO

Ad annunciarlo è Daniel Riolo di RMC Sport, ma nel frattempo Benzema lo chiama ancora a Madrid: "Insieme faremmo il doppio o il triplo dei gol"

Il futuro di Kylian Mbappé continua a essere uno dei temi caldi del momento e con l'avvicinarsi della scadenza del suo contratto lo diventa sempre di più. L'ultima, clamorosa, indiscrezione arriva dalla Francia, per la precisione da Daniel Riolo di RMC Sport: "So che nessuno ci crederà ma firmerà il rinnovo col Psg, l'annuncio verrà dato a maggio", ha fatto sapere il giornalista, per altro colui che la scorsa estate aveva anticipato l'approdo in Francia di Lionel Messi. Getty Images

D'altronde, se poco tempo fa il suo addio a fine stagione era dato praticamente per scontato da chiunque, negli ultimi giorni qualcosa sembra essere cambiato. Già dopo la sfida col Lorient, che Mbappé ha deciso praticamente da solo con due gol e tre assist, il fuoriclasse francese si era lasciato andare a qualche messaggio d'apertura verso la sua attuale squadra: "Non ho ancora preso nessuna decisione - le sue parole -. Sto pensando perché ci sono elementi nuovi, tante cose e non ne sono sicuro. Non voglio sbagliarmi, voglio prendere la decisione giusta, anche se so che per alcuni è un po' tardi. Se c'è la possibilità che io rimanga al Psg? Sì, naturalmente".

Insomma il trasferimento al Real Madrid, che specialmente in Spagna davano per fatto, non sembra più così inevitabile. Eppure i messaggi dalla Casa Blanca continuano ad arrivare, ultimo quello del compagno di nazionale Karim Benzema, che già in passato si era fatto promotore dell'approdo a Madrid di Mbappé: "Se potrebbe essere la terza stella d'attacco con me e Vinicius? Sì, lo dico spesso - le parole del bomber in un'intervista a L'Equipe -. Mi piace giocare con lui in Nazionale e mi piacerebbe giocare con lui nel club. Penso che faremmo il doppio dei gol, o forse anche il triplo!".

