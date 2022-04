Ligue 1: cinquina del Psg nel segno di Mbappé, Neymar e Messi

FRANCIA

La formazione di Pochettino vince 5-1 con il Lorient, segna il trio delle meraviglie con doppiette del francese e del brasiliano. Il Marsiglia allunga al secondo posto

Tutto facile per il Psg nella trentesima giornata di Ligue 1. Al Parco dei Principi, la formazione di Pochettino travolge 5-1 il Lorient nel segno del trio delle meraviglie: doppietta per Mbappé (28' e 67'), che regala anche tre assist a Neymar (12' e 90') e Messi (73'). Al secondo posto si conferma il Marsiglia, che passa 4-2 in casa del St. Etienne e si porta a +3 sul Rennes terzo. Il Lione piega 3-2 la resistenza dell'Angers. afp

PSG-LORIENT 5-1

Il Psg vince e fa divertire il Parco dei Principi travolgendo 5-1 il Lorient nel segno dei tre fenomeni in attacco: un super Mbappé segna due gol e regala tre assist ai compagni di reparto Messi e Neymar. Lo 0-0 dura appena 12 minuti, poi il francese lancia verso Dreyer il brasiliano, che tutto solo non sbaglia. Al 28', è già tempo di raddoppio con il violento destro sul primo palo dell'ex Monaco, che trova la rete che indirizza in modo definitivo il match. Nella ripresa, il Lorient sembra torna in partita grazie ad un regalo della capolista: Hakimi sbaglia completamente il retropassaggio e favorisce Moffi, che si inserisce tra Marquinhos e Donnarumma e con un delicato tocco sotto firma il 2-1. A metà ripresa, però, la sfida si chiude, e precisamente al 67' grazie ad una gran giocata di Mbappé: Hakimi si fa perdonare l'errore sul gol subito, recupera palla e serve il francese, che dopo un gran dribbling su Laporte spedisce il pallone all'angolino basso firmando il 3-1 per la formazione di Pochettino. C'è tempo anche per il poker e per il gol di Messi, che al 73' insacca sotto la traversa dopo la solita dirompente giocata sulla sinistra di Mbappé, che al 90' timbra il terzo assist di serata regalando a Neymar doppietta e 5-1. Psg saldamente primo a 68 punti, 12 in più del Marsiglia, mentre il Lorient resta a quota 28, a +1 sul playout.

ST. ETIENNE-MARSIGLIA 2-4

Il Marsiglia resta secondo allungando sul Rennes grazie al successo per 4-2 in casa del St. Etienne, che sembra partire meglio e al 9' è già in vantaggio grazie a Bouanga. L'OM, però, rimonta grazie a due rigori: uno realizzato prima dell'intervallo da Payet, l'altro di Dieng vale il momentaneo 3-1, con in mezzo l'autogol di Kolodziejczak allo scoccare dell'ora di gioco. Harit cala il poker al 73', cinque minuti dopo il tris, poi Douath accorcia, seppur inutilmente, le distanze. Il Marsiglia sale così a 56 punti, a +3 sul Rennes, mentre i biancoverdi restano terzultimi, in piena zona retrocessione anche se solo a -1 dalla salvezza.

LIONE-ANGERS 3-2

Sorride anche il Lione, che si vede ribattere colpo su colpo ma alla fine ha la meglio sull'Angers, battuto 3-2. OL avanti al 26' con Dembélé, poi nel secondo tempo arrivano tre gol in 9 minuti: gli ospiti pareggiano con Pereira (50'), poi Boufal segna al 59' rispondendo al momentaneo secondo vantaggio firmato sempre da Dembélé (52'). Alla fine, a decidere il match all'80' è Tetê, che al debutto segna la rete all'80' che vale il 3-2 finale. Il Lione sale a 45 punti e aggancia all'ottavo posto il Nantes, mentre l'Angers resta a quota 32, agganciato dal Troyes ma comunque a +5 sul playout.

STRASBURGO-LENS 1-0

Vittoria fondamentale in ottica Europa per lo Strasburgo, che batte 1-0 il Lens e aggancia il Nizza al quarto posto. Dopo tre quarti di match senza reti, la sfida si sblocca al 67' con il rigore realizzato da Ajorque. Quattro minuti dopo, i padroni di casa hanno a disposizione un altro tiro dal dischetto, ma stavolta Gameiro sbaglia e tiene in partita i giallorossi. Il pareggio, però, non arriva: Strasburgo a 51 punti a +4 sul quinto posto, Lens a metà classifica a quota 44.

METZ-MONACO 1-2

Colpo esterno del Monaco, che si impone 2-1 in casa del Metz. La partita si decide nella ripresa: al primo minuto del secondo tempo, Ben Yedder firma il vantaggio ospite, ma al 62' Amadou sigla l'1-1. A salire in cattedra, poi, è Boadu, netrato al posto di Martins, che prima si vede annullare un gol al 67', poi trova la rete decisiva cinque minuti dopo. Con questo successo, il terzo nelle ultime quattro partite, sale a quota 47, agganciando il Lille e restando in lotta per la zona Europa, distante quattro lunghezze.

MONTPELLIER-BREST 1-2

Stesso risultato, stessa affermazione esterna per il Brest, che si impone 2-1 sul campo del Montpellier. La formazione di Der Zakarian, dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti, trova due gol in 10 minuti grazie all'ex Inter Satriano (69') e a Honorat (79'). Inutile il calcio di rigore concesso ai padroni di casa al 93' e realizzato da Savanier: non riesce la rimonta al Montpellier, che incassa il tredicesimo ko in campionato e resta a quota 41, a +3 proprio sugli ospiti che tornano a gioire dopo due sconfitte consecutive.

TROYES-REIMS 1-0

La rete finale al 92' di Ripart regala al Troyes la vittoria per 1-0 sul Reims: è la terza vittoria nelle ultime quattro partite e il quinto risultato utile consecutivo, fondamentale per salire a +5 sulla zona calda della Ligue 1. Gli ospiti restano in dieci al 54' per il doppio giallo a Matusiwa, e la superiorità numerica del Troyes si concretizza proprio nel recupero grazie al colpo vincente di Ripart, che regala tre punti preziosissimi agli uomini di Irles.

CLERMONT-NANTES 2-3

Il Nantes vince 3-2 in trasferta e inguaia il Clermont, al quarto ko di fila e ora salvo soltanto per un punto: il St. Etienne, infatti, è a quota 27 a -1. Tra la fine del primo tempo e la prima metà del secondo arrivano tutte e cinque le reti del match: Blas firma il vantaggio ospite al 43', poi Khaoui sigla l'1-1 al 58'. Quattro minuti dopo, Chirivella riporta avanti il Nantes, ma passa un solo minuto ed ecco il 2-2 di Abdul Samed. Alla fine, a decidere il match al 67' è Kolo Muani, con il Clermont che non riesce a recuperare anche a causa dell'espulsione dell'autore del 2-2. Finisce