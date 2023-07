Mbappé, il Psg apre al Real: serve un'offerta da 250 milioni di euro

dalla spagna

La richiesta dei francesi agli spagnoli, che vogliono scendere sino a quota 230. Il ruolo della mamma dell'attaccante

© sportmediaset 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Kylian Mbappé al Real Madrid è un affare che, a questo punto, converrebbe sia al 24enne, che agli spagnoli che al Paris Saint-Germain: il vero problema è trovare una cifra che consenta ai francesi di poter considerare una "vittoria" la maxi-cessione dell'attaccante a un solo anno dalla scadenza del contratto ma allo stesso tempo non costringa Florentino Perez a sborsare troppi soldi per un giocatore che tra un anno prenderebbe a parametro zero. Secondo Marca, il Psg ha già indicato quella che considera una cifra congrua, cioè 250 milioni di euro, mentre il Real scenderebbe volentieri di 20-30 milioni e in tutto questo è la mamma di Mbappé che sta cercando di arrivare a un compromesso lavorando a stretto contatto coi club.

Dopo aver capito che il rapporto con Mbappé era irrecuperabile, il Psg sperava che i ponti d'oro offerti dall'Arabia Saudita convincessero il giocatore, almeno per un anno, a lasciare l'Europa senza rinforzare una rivale per la Champions League. Ma il sogno del francese è noto da anni: vuole solo il Real Madrid, motivo per il quale cadono le altre ipotesi, più o meno realistiche, come quelle che portano al Tottenham, al Barcellona o addirittura all'Inter.

Ecco perché ci si attende che la telenovela finisca con l'approdo di Mbappé alla corte di Carlo Ancelotti, per una cifra che oscilla tra i 200 e i 250 milioni di euro. In tutto questo è da non sottovalutare il lavoro di Fayza Lamari, mamma di Mbappé, assieme a Kia Joorabchian che è l'intermediario incaricato dal Psg a parlare con lei e con l'avvocato del giocatore per arrivare, finalmente, a un accordo.

Anche perché il trasferimento di Mbappé potrebbe dare un grande scossone a tutto il mercato europeo delle punte: assieme a Kane, in direzione Bayern Monaco, potrebbero muoversi anche i vari Vlahovic, Osimhen, Balogun...