Marquinhos parla di Mbappé: il PSG infuriato lo mette sul mercato

CLUB INFURIATO

Ai parigini non sono andate giù le dichiarazioni del capitano: "Spero che giochi ancora con noi"

Il PSG è sempre più una polveriera e il caso-Mbappé rischia di mietere un'altra vittima illustre, il capitano Marquinhos. Il club francese, infatti, è infuriato con il brasiliano e sarebbe pronto a metterlo sul mercato per le parole di qualche giorno fa prima della sfida con l'Al Nassr. "È un giocatore eccezionale, molto forte, ma è una questione di gestione, è delicata. Spero che si risolva bene e che torni con noi e ci aiuti in questa stagione" le parole di Marquinhos non andate giù ai dirigenti parigini.

Al-Khelaifi e i suoi uomini di fiducia hanno preso subito le distanze dal pensiero di Marquinhos che ora rischia di mettere in cattiva luce le strategie del suo stesso club. La mossa del brasiliano non è stata apprezzata, i dirigenti del PSG sono ora sul piede di guerra e valutano la cessione immediata dell’ex romanista.

Forse anche a causa delle parole di Marquinhos, il PSG ha imposto il silenzio stampa sulla vicenda Mbappé per tutta la durata della tournée asiatica. Sia Vitinha che Danilo, i due calciatori che hanno rilasciato interviste a margine dell'amichevole con l'Al Nassr, hanno fatto sapere di non poter affrontare l'argomento. Lo stesso allenatore Luis Enrique, secondo quanto rivelato da L'Equipe, non terrà nessuna conferenza stampa fino alla prima giornata di campionato (13 agosto contro il Lorient, ndr).

