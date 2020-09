Mbappé pensa all'addio al PSG, il Real Madrid già sogna

NEL 2021

"Ti aspettiamo": è piuttosto chiara la prima pagina di Marca, col faccione di Kylian Mbappé che accompagna il titolo. L'affare che promette di movimentare il mercato estivo 2021 è già iniziato e il Real Madrid è in prima fila per cercare di accaparrarsi l'attaccante che avrebbe già comunicato al Paris Saint-Germain di volersene andare da qui ad un anno.

Da mesi si rincorrono le voci dell'approdo del francese a Madrid ma mai come questa volta risultano concrete. Il prossimo giugno Mbappé sarà nella migliore condizione per essere ceduto: con un contratto in scadenza nel 2022, il PSG dovrà rassegnarsi a lasciarlo andare per non perderlo a costo zero nei 12 mesi successivi visto che il 21enne non ha intenzione di rinnovare.

Da qui a dire che sarà tutto in discesa, ce ne passa. Al di là dei 20 milioni di euro di contratto a stagione, bisogna mettere in conto i circa 300 milioni di euro che chiederebbero i parigini. Ma in Spagna non si arrendono ed elencano le cinque motivazioni che spingono Mbappé al Real.

La più forte di tutti risponde al nome di Zinedine Zidane, idolo dell'attaccante e che non ha mai smentito la volontà di allenarlo a Madrid. Poi le maggiori possibilità di vincere Pallone d'Oro e Champions League (anche se il PSG ci è andato vicinissimo ad agosto) ed infine il fascino del nuovo Bernabeu, che sarà ultimato nel 2022, e la possibilità di trovare molti connazionali come Varane, Benzema e Mendy oltre a Camavinga e Upamecano, altri obiettivi madridisti della prossima estate.