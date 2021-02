Marsiglia, clamoroso Villas Boas: “Mi dimetto, Ntcham non lo volevo”

MARSIGLIA

Non c’è proprio pace per il Marsiglia. Prima la violenta irruzione al campo di allenamento da parte di centinaia di tifosi inferociti contro la società che ha portato al rinvio a data da destinarsi del match contro il Rennes e ora anche le dimissioni del tecnico Villas Boas, che ha annunciato la propria decisione in conferenza stampa motivandola con i contrasti con la dirigenza in tema di mercato: “Avevo esplicitamente detto no al trasferimento di Ntcham” ha detto il portoghese.

“Non sono d'accordo con la politica sportiva del club e ho presentato le mie dimissioni. Non voglio niente dall'OM. Non voglio i soldi - ha aggiunto alla vigilia della sfida contro il Lens - Ancora non ho avuto una risposta da parte della società: mi hanno detto che mi daranno una risposta a breve".

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra essere stata l’acquisto dell’ex Genoa Ntcham dal Celtic: "Ntcham, ad esempio, è un giocatore a cui avevo detto di no. Non era sulla nostra lista e ho scoperto del suo arrivo scorrendo le notizie – le parole di Villas Boas, che poi ha aggiunto - Anche per Radonjic (finito in prestito all'Hertha Berlino, ndr) mi hanno avvisato solo all'ultimo momento. Non ci troviamo d'accordo, adesso voglio partire. Amo Marsiglia e l'OM, ma non si può toccare la mia professionalità. Quando mi viene proposto un giocatore che non ha niente a che vedere con gli altri profili ricercati... No, non sono d'accordo con il club".

“Se poi il club respingerà le mie dimissioni? Allora rimarrò... Ma io voglio partire" ha concluso il tecnico portoghese.