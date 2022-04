Manchester United, Ten Hag "scarica" CR7: libero di andarsene

INGHILTERRA

Il prossimo allenatore dei Red Devils non gradirebbe la presenza del portoghese, che ora valuta il suo futuro

Potrebbe concludersi dopo una sola stagione la seconda avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Secondo voci provenienti da Oltremanica, infatti, il prossimo allenatore dei Red Devils, Erik ten Hag, avrebbe dato il via libera alla partenza del portoghese. Il tecnico olandese dell'Ajax non riterrebbe CR7 adatto allo stile di gioco delle sue squadra, oltre ad avere uno "status" da intoccabile che mal si adatterebbe alla sua filosofia di spogliatoio.

Già da tempo, comunque, i rapporti tra Cristiano Ronaldo e lo United non sono idilliaci, soprattutto per via dell'alta tensione con Rangnick, colpevole, a dire dell'ex Juve, di non valorizzare le sue qualità, dandogli meno spazio di quanto desiderato. Anche per questo Ronaldo avrebbe già incontrato il suo agente Jorge Mendes per pianificare una nuova destinazione. Si parla di un suo possibile approdo al Psg o di un suggestivo ritorno al Real Madrid, senza scartare l'ipotesi Mls e quella "romantica" di una chiusura di carriera allo Sporting Lisbona.

Sta di fatto che l'addio a Torino non ha dato i frutti sperati al fenomeno d Funchal, che a 37 anni, chiuderà la stagione a mani vuote.