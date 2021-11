Manchester United-PSG, panchine roventi: subito Pochettino, Zidane a Parigi

VALZER DELLE PANCHINE

Clamorosa indiscrezione del Daily Mail: l'argentino vuole tornare in Inghilterra

Mauricio Pochettino al Manchester United e Zinedine Zidane al PSG. E' questa la clamorosa voce di mercato che circola in Inghilterra. Secondo il Daily Mail, il tecnico argentino non è felice a Parigi, dove vive in hotel senza la famiglia, ed è stanco di uno spogliatoio disunito e pieno di ego. Il suo posto, secondo la BBC, sarebbe preso subito da Zinedine Zidane, non interessato a rilevare Solskjaer all'Old Trafford. Getty Images

Pochettino è un vecchio pallino dei Glazer, che avevano già pensato a lui nel 2018 per rimpiazzare José Mourinho per poi scegliere Solskjaer, esonerato domenica dopo il tonfo contro il Watford. L'ex Tottenham sarebbe stufo di dover gestire uno spogliatoio dominato da personalità forti, e spesso in contrasto tra loro, come Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappe.

Un'operazione non semplice, perché il PSG dovrebbe cercare subito un sostituto. Entra così in scena Zidane, molto stuzzicato dalla possibilità di allenare sotto la Tour Eiffel, mentre poco propenso a sposare il progetto dello United, nonostante la presenza di Ronaldo e Varane con cui ha trionfato ai tempi del Real Madrid.

CR7 A SOLSKJAER: "BUONA FORTUNA AMICO MIO"

"È stato il mio attaccante quando sono arrivato la prima volta all'Old Trafford, è stato il mio allenatore quando sono tornato al Manchester United. Ma la cosa più importante è che Ole è un essere umano straordinario. Gli auguro il meglio per qualsiasi cosa la vita abbia in serbo per lui. Buona fortuna amico mio". Dopo l'ufficialità dell'esonero, Cristiano Ronaldo saluta così Ole Gunnar Solskjaer con un post sul proprio profilo Instagram.