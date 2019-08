Manchester United-Maguire, ora è fatta davvero: 93 milioni!

ACQUISTO RECORD

Ora è fatta davvero: Harry Maguire sarà un giocatore del Manchester United. Il Sun lo aveva anticipato oltre due settimane fa , poi la trattativa ha subito una leggera frenata per le alte richieste del Leicester finché l'accordo non è stato trovato: i Red Devils pagheranno 85 milioni di sterline, pari a circa 93 milioni di euro. Nessun difensore era mai costato così tanto nella storia.

Maguire polverizza così il record di Van Dijk, per il quale il Liverpool versò 85 milioni nelle casse del Southampton. Il suo arrivo, insieme a tanti altri, è di certo servito ai Reds, che dopo un anno e mezzo hanno vinto la Champions League. Il Manchester United si augura naturalmente che Maguire possa avere lo stesso effetto.

Certo, l'inglese si è messo in luce a livello internazionale ai Mondiali del 2018, ma in Champions non ha mai giocato e solo nel 2016 partecipò all'Europeo da tifoso. Nel giro di poco tempo ne ha fatta di strada e a 26 anni, dopo aver fatto pressione al Leicester per accettare l'offerta dei Red Devils, approda finalmente in un grande club.