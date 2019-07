"Maguire al Manchester United per 89 milioni": sarebbe il difensore più pagato di sempre!

14/07/2019

Se diciamo Maguire, a molti verrà in mente il procuratore interpretato da Tom Cruise che dava anche il titolo al film datato 1996. Quel personaggio sta per essere sorpassato in fama da un altro Maguire, che sta per far felice un altro procuratore. Il suo. Questo Maguire si chiama Harry, è un calciatore che non ha mai giocato in Champions e sta per diventare il difensore più caro della storia del calcio.