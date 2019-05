Manchester City: Kompany dice addio, sarà allenatore-giocatore dell'Anderlecht

19/05/2019

Due lunghi post su Facebook per congedarsi dopo 11 anni dal Manchester City e rivelare poi la sua nuova avventura a 33 anni. Vincent Kompany archivia la lunga parentesi inglese ("Grazie a tutti, ora per me è arrivato il momento di andare") e annuncia il ritorno in Belgio: "Sarò allenatore-giocatore dell'Anderlecht per le prossime tre stagioni. Ho imparato tanto da Guardioa, un allenatore eccezionale nelle ultime 3 stagioni".

Kompany lascia il Manchester City dopo 11 stagioni in cui ha vinto quasi tutto: 4 Premier League, 4 Coppe di Lega, 2 FA Cup e 2 Community Shield. Nonostante i tanti infortuni delle ultime stagioni, il centrale belga è stato decisivo quest'anno con l'incredibile gol al Leicester che ha regalato ai suoi tre punti vitali nel testa a testa in Premier con il Liverpool. "Ho immaginato questo momento innumerevoli volte e ancora non mi sembra reale. Il Manchester City mi ha dato tutto e ho provato a restituire il più possibile. Ora per me è giunto il momento di andare" si legge in uno stralcio dei lunghi post a cui ha affidato i suoi pensieri.



Ora la sua prossima missione è ancora una grande sfida. "Negli ultimi 3 anni ho assistito, partecipato, analizzato, assorbito e studiato. Il Man City gioca il calcio che voglio giocare, il calcio che voglio insegnare e che vogliono veder giocare".