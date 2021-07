Manchester City, Kane a un passo: sarà il più pagato della Premier

MERCATO

Al Tottenham 185 milioni di euro, il capitano dell’Inghilterra firmerà un quadriennale

Tottenham attivissimo sul mercato negli ultimi giorni. Dopo aver preso Gollini dall’Atalanta e aver quasi chiuso per Romero, gli Spurs sono vicini a una cessione che sarebbe storica per il calcio inglese: secondo quanto riporta il The Sun, infatti, i Citizens avrebbero in pugno Harry Kane e pagheranno al Tottenham una cifra vicina ai 185 milioni di euro. Secondo il sito inglese, il presidente dei londinesi, Daniel Levy, avrebbe già dato il via libera all'operazione e il capitano dell’Inghilterra diventerà il giocatore più pagato della Premier League con 400mila sterline a settimana.

Uno stipendio che sarebbe il doppio di quello attualmente percepito agli Spurs e che permetterebbe a Kane di superare nella classifica dei più pagati Kevin De Bruyne, per cui lo scorso maggio lo stesso Kane aveva speso parole al miele durante un’intervista con Gary Neville.

Stando alla fonte citata dal The Sun, il numero uno degli Spurs, che in passato aveva dichiarato che avrebbe venduto Kane soltanto all’estero, avrebbe comunicato al giocatore di aver cambiato idea lo scorso venerdì e lui lo avrebbe detto alla famiglia durante il matrimonio del fratello: “Harry era molto felice, non ha mai voluto andarsene in malo modo”.

Kane aveva dichiarato di essere pronto ad una nuova avventura a inizio estate (“Voglio vincere trofei e giocare stabilmente la Champions”) e ora sembra a un passo dal trasferimento al City, con cui dovrebbe firmare un quadriennale.