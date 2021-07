Atalanta, anche Romero vicino al Tottenham

MERCATO

Gli Spurs, che da poco hanno chiuso per Gollini, fanno sul serio e hanno pronti 50 milioni: trattativa avanzata

Dopo Bastoni, Kulusevski, Diallo Touré e molti altri, l’Atalanta è pronta a un’altra grande plusvalenza. Il Tottenham, che ha appena preso Gollini, fa infatti sul serio per Cristian Romero e sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro di base fissa più 10 di bonus facilmente raggiungibili per portare a Londra il fresco vincitore della Copa America con la maglia dell’Argentina. La trattativa, favorita dai buoni rapporti tra Paratici e Percassi, è in fase avanzata e il Tottenham ha già il sì del giocatore per un quinquennale. Getty Images

Gli Spurs e la Dea pochi giorni fa hanno concluso anche l'operazione Gollini e per i prossimi giorni è attesa la fumata bianca. Intanto però i nerazzurri si concentrano anche sul mercato in entrata e hanno già individuato i possibili sostituiti dell’argentino: si tratta di Sven Botman, difensore olandese classe 2000 del Lilla e di Merih Demiral, che alla Juventus è chiuso da Bonucci-Chiellini e de Ligt.

A centrocampo un nome che piace è quello di Tommaso Pobega, di proprietà del Milan, mentre per la fascia sinistra di difesa, oltra alla trattativa con la Juventus per Frabotta, i bergamaschi stanno parlando col Parma per Giuseppe Pezzella.