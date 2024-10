Lo United ha scelto Ruben Amorim per la panchina: allo Sporting Lisbona 10 milioni di euro

Niente Xavi o Frank: gli inglesi hanno deciso di affondare il colpo su Amorim per cercare di ripartire dopo un inizio di stagione deludente. Visti gli sviluppi molto rapidi, Ruud Van Nisterlooy, nominato tecnico ad interim, dovrebbe ritrovarsi a dirigere il Manchester United per una sola partita. Ossia contro il Leicester mercoledì sera in Coppa di Lega. Domenica, contro il Chelsea invece (ore 17,30), potrebbe già esserci Amorim in panchina per un esordio di fuoco. Intanto lo Sporting Lisbona avrebbe già scelto il nuovo tecnico: Joao Pereira, attualmente alla guida della squadra B. Amorim guiderà per l'ultima volta i portoghesi questa sera in occasione del match di coppa contro il Nacional.