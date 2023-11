Lione, esonerato Fabio Grosso: fatale la sconfitta col Lilla

FRANCIA

Il tecnico italiano paga l'ultimo posto con 7 punti in 12 partite, al suo posto ad interim il 44enne Pierre Sage

L'esperienza di Fabio Grosso sulla panchina del Lione è stata senza dubbio intensa, ma al tempo stesso anche molto breve. Dopo soltanto due mesi dal suo arrivo in Francia l'allenatore romano, 47 anni, è stato infatti esonerato dopo l'ultima sconfitta col Lille dall'Olympique, attualmente all'ultimo posto in classifica in Ligue 1, che al suo posto ha deciso di puntare, ad interim, su Pierre Sage, responsabile del centro di formazione del club alla prima esperienza da allenatore. Sabato a Lens e anche mercoledì a Marsiglia però, probabilmente in panchina andrà il vice Habib Beye.

Grosso era subentrato a metà settembre a Laurent Blanc, ma non è riuscito a far decollare la squadra che sotto la sua gestione ha vinto una sola partita e così dopo soltanto due mesi, e aver anche rischiato di perdere un occhio a margine della gara poi annullata con il Marsiglia di Gattuso, il tonfo casalingo di domenica ha convinto il presidente americano John Textora che era ora di dare un'altra scossa all'ambiente. In attesa di un nuovo allenatore, il testimone passa a Pierre Sage, direttore del centro di formazione.

