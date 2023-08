Lille, Paulo Fonseca: "Non vendete ai russi, sui rubli c'è il sangue dei bimbi"

© Getty Images

Non vendete giocatori ai club russi, i loro soldi "sono sporchi del sangue dei bambini". È la richiesta choc alla sua società e a tutti i club europei fatta da Paulo Fonseca, allenatore portoghese del Lille. Il tecnico, ex Roma, ha allenato anche lo Shakthar Donetsk, è sposato con una donna ucraina ed era a Kiev nel febbraio 2022, quando i bombardamenti sulla capitale diedero il via all'invasione russa. Ora con un tweet Fonseca ha invitato le società calcistiche a "rifiutarsi di avviare trattative" con le squadre russe, affermando che "con questi soldi scorre il sangue dei bambini che muoiono ogni giorno".