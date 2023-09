Ligue 1, Gattuso a un passo dalla panchina del Lione

IL RITORNO

Il tecnico è fermo dopo l'avventura al Valencia. Siamo ai dettagli per la durata del contratto

© Getty Images Gennaro Gattuso è pronto a tornare in panchina continuando il personale giro del mondo. Dopo il Valencia, l'ex tecnico del Milan è a un passo dalla guida del Lione fresco di esonero di Laurent Blanc. Gattuso e la dirigenza del club francese si sono incontrati per definire i dettagli, ma si lavora sulla durata del contratto. L'ipotesi è di un biennale, oppure un accordo di un anno con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

La sfida non è facile ovvero quella di risollevare una grande del calcio francese che in questa stagione ha iniziato col freno a mano tirato, conquistando un solo punto nelle prime quattro giornate di Ligue 1, con tanto di ultimo posto. Gattuso sta discutendo i dettagli con la dirigenza transalpina e a diversi mesi dall'ultima esperienza con il Valencia potrebbe tornare in panchina, magari già domenica contro il Le Havre.