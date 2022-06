Lewandowski: pronta l'offerta del Barça, ma il Psg prova a inserirsi

BOMBER CONTESO

Da una parte Sport pubblica i dettagli sulle cifre messe sul piatto dai blaugrana, dall'altra L'Equipe parla di un tentativo del club parigino

Il futuro di Robert Lewandowski tiene banco sui quotidiani spagnoli e francesi. Stando a "Sport", l'offerta del Barcellona per il bomber polacco sarebbe già pronta e per chiudere l'affare mancherebbe pochissimo. Di diverso avviso invece "L'Equipe", che in prima pagina riporta la clamorosa notizia del tentativo di inserimento del Psg nella trattativa. Notizie che alimentano l'incertezza sulla prossima maglia che indosserà l'attaccante in scadenza nel 2023 col Bayern e lasciano aperto ogni scenario. © Rassegna stampa

Secondo quanto trapela dalla Spagna, per Lewandowski al Barça ormai sarebbe tutto fatto. I blaugrana sono pronti infatti a mettere sul piatto un biennale più opzione per il terzo anno da 12 milioni di euro netti a stagione e 30 milioni di euro per convincere il Bayern a cedere il giocatore. Offerta molto importante vista la situazione attuale dei conti del club, ma necessaria per accontentare le richieste del calciatore e chiudere l'affare.

Affare che sembrava ormai cosa fatta nei giorni scorsi, ma che ora, stando invece a L'Equipe, non sarebbe affatto scontato. Non tanto per le difficoltà economiche del Barça, quanto per l'improvviso inserimento a sorpresa del Psg. Insediatosi da qualche settimana al posto di Leonardo, Campos starebbe tentando infatti di piazzare il colpaccio provando ad approfittare di una piccola impasse nel dialogo tra Lewa e blaugrana e cercando di portare a Parigi un altro campione da affiancare a Mbappé. Idea suggestiva che, se dovesse andare a buon fine, darebbe vita a un attacco da sogno. Spagna e Francia si contendono Lewandowski.