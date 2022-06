La stampa francese: il Psg ha comunicato l'esonero a Pochettino

MERCATO

Per il nome del successore in pole position Zidane

Ore contate per Mauricio Pochettino sulla panchina del Psg. Stando a quanto riporta Rmc Sport, il club parigino avrebbe già informato il tecnico argentino che la sua avventura da allenatore sulla panchina è giunta al termine con un anno di anticipo sulla fine del contratto. La stessa fonte sostiene poi che a sostituire il 50enne tecnico sudamericano sarà Zinedine Zidane, nonostante ieri il suo consigliere, Alain Migliaccio, abbia smentito tutto. Osservatorio Cies: Mbappé il calciatore più costoso al mondo





















1 di 12 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© twitter 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Qualche giorno fa Pochettino aveva ironizzato sul suo futuro: "Ho ancora un anno di contratto e ci sono tante voci. Ogni settimana vengo licenziato. Il Psg fomenta questo genere di cose. Il club sta cercando di reinventarsi. Il presidente presto spiegherà il suo nuovo progetto, ma io sono tranquillo".

Vedi anche Calcio estero Icardi: "Carriera al PSG in bilico? Cagate, ho ancora due anni di contratto" Un progetto che però dovrebbe essere senza di lui: ieri è stato ufficializzato l'arrivo del nuovo ds Luis Campos al posto di Leonardo e ora il club è al lavoro per il nuovo tecnico: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'arrivo di Luis Campos come Football Advisor con effetto immediato - si legge in una nota -. Luis Campos sarà responsabile dell'organizzazione, del reclutamento e delle prestazioni della prima squadra maschile del Paris Saint Germain. Esperto di calcio di fama mondiale, Luis Campos è un pioniere nello sviluppo e nel miglioramento del gioco, rinomato per il suo approccio moderno e innovativo. Durante la sua carriera Luis Campos ha accompagnato le prestazioni di molti grandi nomi del calcio, incoraggiando l'emergere di nuove generazioni di talenti che da allora sono diventati i principali protagonisti del calcio mondiale. Il Club, che ha sempre attratto i più grandi talenti, trarrà vantaggio dalle idee, dalla conoscenza e dall'esperienza di Luis Campos, per aiutare la squadra a raggiungere un nuovo livello. Luis Campos ha dichiarato: 'Sono molto felice di unirmi al Paris Saint Germain, che considero il club più ambizioso ed emozionante del mondo del calcio. Condividiamo la stessa visione, una visione in cui credo fermamente, e sono ansioso di iniziare a lavorare per sviluppare l'eccezionale potenziale del Club".

Vedi anche Mercato Zidane al Psg, il consigliere smentisce: "Voci infondate"