Zidane al Psg, il consigliere smentisce: "Voci infondate"

FRANCIA

Alain Migliaccio: "Sono l'unico ammesso a rappresentare Zizou e non siamo stati contattati"

Sarà perché per allenare i più grandi talenti ci vuole uno che di talento ne ha avuto da vendere. O forse perché sa come si fa e lassù, inteso come Parigi, hanno bisogno come il pane di qualcuno che possa traghettare la squadra verso la Champions. Fatto sta che, dopo settimane di corteggiamento, il Psg sembrava avercela fatta davvero a mettere sotto contratto, ovviamente a peso d'oro, Zinedine Zidane. Per buona pace di Pochettino, finito sul banco degli imputati con buona parte della "silurata" dirigenza (leggi Leonardo) proprio per il fallimento della missione Champions. L'unica che conta dati gli investimenti. © Getty Images

La fonte della notizia era più che credibile, visto che Riolo altri non è che il collega che ha anticipato tutti sull'arrivo di Messi a Parigi prima e sul rinnovo di Mbappé poi. Insomma, una sorta di oracolo all'ombra della Tour Eiffel risultati (giornalistici) alla mano. Però il consigliere di Zidane, Alain Migliaccio, ha smentito tutto.

"Ad oggi sono l'unica persona che può rappresentare Zidane - ha commentato a L'Equipe - e né io né Zizou siamo stati contattati dalla proprietà del Psg. Anzi, non sono sicuro che Al Thani sia davvero interessato all'arrivo di Zidane. Tutte queste voci che circolano sono infondate".

UFFICIALE LUIS CAMPOS: È LUI IL DOPO LEONARDO

Aspettando Zizou o chi al suo posto in panchina, è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Luis Campos, che raccoglie l'eredità di Leonardo: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'arrivo di Luis Campos come Football Advisor con effetto immediato - si legge in una nota -. Luis Campos sarà responsabile dell'organizzazione, del reclutamento e delle prestazioni della prima squadra maschile del Paris Saint Germain. Esperto di calcio di fama mondiale, Luis Campos è un pioniere nello sviluppo e nel miglioramento del gioco, rinomato per il suo approccio moderno e innovativo. Durante la sua carriera Luis Campos ha accompagnato le prestazioni di molti grandi nomi del calcio, incoraggiando l'emergere di nuove generazioni di talenti che da allora sono diventati i principali protagonisti del calcio mondiale. Il Club, che ha sempre attratto i più grandi talenti, trarrà vantaggio dalle idee, dalla conoscenza e dall'esperienza di Luis Campos, per aiutare la squadra a raggiungere un nuovo livello. Luis Campos ha dichiarato: 'Sono molto felice di unirmi al Paris Saint Germain, che considero il club più ambizioso ed emozionante del mondo del calcio. Condividiamo la stessa visione, una visione in cui credo fermamente, e sono ansioso di iniziare a lavorare per sviluppare l'eccezionale potenziale del Club'.".