Icardi: "Carriera al PSG in bilico? Cagate, ho ancora due anni di contratto"

Mauro Icardi sta trascorrendo un periodo di vacanza in Africa con la moglie-agente Wanda Nara dopo una stagione disastrosa al PSG. Maurito non nasconde un certo nervosismo e risponde piccato con una Instagram Stories ad alcune insinuazioni giornalistiche sul suo futuro. "Quando facevo 30 gol a stagione c'erano gli stessi argomenti - ha scritto il bomber argentino - Carriera in bilico? Ho ancora due anni di contratto. Non mi sembra così in bilico come si fa capire con le cagate scritte. A 29 anni non ti preoccupare che con quasi 200 gol segnati ni conoscono abbastanza bene tutti e decido io se restare e mettermi a disposizione".

© instagram