La nuova vita di Gonzalo Higuain: ufficiale all'Inter Miami di Beckham

AFFARE FATTO

L'avventura americana di Gonzalo Higuain è ufficialmente cominciata. L'attaccante argentino, dopo la risoluzione con la Juventus, ha firmato il nuovo contratto con l'Inter Miami, franchigia di proprietà di David Beckham, e giocherà nelle prossime stagioni in MLS. "E' la nuova avventura che cercavo - ha commentato il Pipita -, sarà sicuramente fantastico". Higuain diventerà il giocatore più pagato della lega nordamericana.

"Il mio obiettivo è di provare a trasmettere la mia esperienza e aiutare la squadra a crescere - ha continuato poi il centravanti argentino -. Mi sento bene e sono motivato a provare a giocare in un nuovo campionato. Personalmente voglio dimostrare che posso contribure a qualcosa di grande qui giocando un bel calcio, e spero di farcela perché ho tutte le qualità per riuscirci. L'Inter Miami è una squadra in costruzione, ma ci sono già le basi per raggiungere traguardi importanti".