L'Inghilterra pensa a Guardiola, è il favorito per il dopo-Southgate

MERCATO

Il tecnico catalano sarebbe in cima alla lista dei vertici della federcalcio inglese, che sognano di presentarsi ai prossimi Mondiali con Guardiola in panchina

Pep Guardiola sarebbe il favorito per la panchina dell'Inghilterra quando, nel 2024, scadrà l'attuale contratto di Gareth Southgate, intenzionato a lasciare la guida dei Tre Leoni al termine del prossimo Europeo. La trattativa con il tecnico catalano, che si preannuncia tutt'altro che semplice per svariati motivi non ultimo quello economico, non è ancora ufficialmente cominciata. Ormai da sette anni sulla panchina del Manchester City, il tecnico spagnolo è sotto contratto fino al 30 giugno 2025 ma, riporta il Daily Mail, non è escluso che voglia intraprendere una nuova avventura.

Inoltre - scrive la stampa d'Oltremanica - la Federcalcio inglese (FA) sarebbe cautamente ottimista di poter convincere il tecnico catalano, il cui contratto con il Manchester City, però, rappresenta un ostacolo in più per la FA, che sogna di presentarsi ai prossimi Mondiali - in programma nel 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada - con Guardiola in panchina.

Lo stesso manager del City d'altronde non ha mai fatto mistero di voler guidare un giorno una rappresentativa nazionale, ma quella spagnola potrebbe essergli preclusa per via del suo sostegno aperto alla causa indipendentista catalana.