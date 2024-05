Kroos annuncia il ritiro: "Smetto dopo gli Europei"

UFFICIALE

Il centrocampista tedesco lascia dopo dieci anni al Real Madrid: "Il giorno in cui sono arrivato mi ha cambiato la vita". Perez: "Questa sarà sempre casa tua"

Toni Kroos ha deciso di dire addio al calcio. Lo ha annunciato lui stesso con un lungo post su Instagram. "La mia carriera da calciatore finirà questa estate dopo gli Europei. Come ho sempre detto: il Real Madrid sarà il mio ultimo club", ha scritto il calciatore tedesco, che ha trascorso le ultime dieci stagioni con la maglia dei Blancos.

"Il giorno in cui sono arrivato mi ha cambiato la vita. Non dimenticherò mai questo periodo di successo. Desidero ringraziare in particolare tutti coloro che mi hanno accolto con cuore aperto e hanno avuto fiducia in me. Ma soprattutto vorrei ringraziare voi, cari madridisti, per il vostro affetto e il vostro amore dal primo all'ultimo giorno". "La mia ambizione è sempre stata quella di finire la mia carriera al massimo del mio livello di prestazione. - continua Kroos - Da adesso in poi c'è un solo pensiero che mi guida: a por la 15!!! Hala Madrid", ha aggiunto.

IL REAL MADRID: "GRATITUDINE E AFFETTO"

"Il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine e il suo affetto a Toni Kroos, un giocatore che fa già parte della storia del Real Madrid e che è una delle grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale". Non è mancato il saluto di Florentino Perez: "Toni Kroos è uno dei più grandi giocatori della storia del Real Madrid e che questo club è e sarà sempre la sua casa".