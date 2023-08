Juve, Balogun va al Monaco: Vlahovic torna in pericolo

CHELSEA BEFFATO

La punta americana lascia la Premier per tornare in Ligue 1: svanisce un obiettivo del Chelsea

Niente Inter e niente Chelsea: Folarin Balogun è destinato a proseguire la propria carriera al Monaco. La punta statunitense, da settimane ormai fuori dai progetti dell'Arsenal, è vicina al trasferimento nel Principato: come confermato da Sky Sports, c'è un accordo verbale tra i biancorossi e i Gunners, che continuano a valutare il 22enne circa 50 milioni di euro. Adesso Arteta attende l'offerta formale dei francesi: se tutto filerà liscio, si procederà con le visite mediche e la firma.

Con il Monaco, che ha già vinto nelle prime due uscite in campionato, Balogun riabbraccerebbe la Ligue 1, ossia la lega dove ha ben figurato nella passata stagione con il Reims a suon di gol. Proprio lì lo aveva osservato l'Inter prima dell'assalto delle scorse settimane con l'accordo mai arrivato tra le parti, complice l'elevata valutazione dell'Arsenal. Lo stesso dicasi per il Chelsea di Pochettino, alla ricerca di una punta: i Blues dovranno guardare altrove, magari rimettendo lo sguardo in casa Juventus. Dove c'è Vlahovic: lo scambio con Lukaku non è ancora saltato del tutto.