Juve, addio Pogba? Il francese verso il Real, possibile scambio con Varane

MERCATO

Il difensore andrà in scadenza col Real nel 2022 e al momento non ha ancora rinnovato, si allontana il ritorno del centrocampista in bianconero

Come perdere due piccioni con una fava. La Juventus è alla caccia di un centrale difensivo (Varane piace molto) e punta a rinnovare il centrocampo con il ritorno a Torino di Pogba, ma un clamoroso scambio tra Real e United potrebbe tagliare fuori i bianconeri e spegnere i sogni dei tifosi di rivedere il centrocampista con la maglia della Juve. Stando a quanto riporta lo spagnolo ‘DonBalon.com’, infatti, Blancos e Red Devils sarebbero vicine a trovare l’accordo, uno scambio alla pari, che porterebbe Varane a Manchester e Pogba a Madrid. Getty Images

Il contratto del difensore con il Real è in scadenza nel 2022 e ora il club di Florentino Perez, dopo i continui rifiuti al rinnovo da parte del francese, ha aperto alla cessione, ma non a buon mercato. Secondo quanto scrivono in Spagna, Varane sarebbe da tempo in cima alla lista dei desideri dei Red Devils per la difesa, ma il patron del Real in cambio vorrebbe proprio il cartellino dello scontento Paul Pogba, assistito da Raiola e grande sogno della Juventus di Cristiano Ronaldo (con cui nelle ultime settimane si era ipotizzato uno scambio). Anche il contratto di Pogba scadrà nel 2022 e la sua avventura al Manchester United sembra ormai verso la conclusione, ma il suo futuro, in Spagna sono sicuri, sarà al Real Madrid.

Una doccia gelata per Massimiliano Allegri e per i tifosi, che ora sperano di accogliere almeno Manuel Locatelli, per cui il Sassuolo vuole non meno di 40 milioni. In difesa invece il mirino si sposta verso Firenze e i bianconeri accelerano per Milenkovic: la Fiorentina chiede 15/20 milioni di euro, ma con l’inserimento di una contropartita interessante per mister Italiano il prezzo del cartellino potrebbe scendere.

