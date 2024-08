Julian Alvarez saluta Guardiola e va all'Atletico: vendita record per il City

COLPO DA NOVANTA

L'argentino sceglie la Liga per prendersi un ruolo da protagonista in un club europeo: 95 mln agli inglesi

© Getty Images Colpo da novanta per l'Atletico Madrid. I Colchoneros sono a un passo dall'ingaggio del bomber Julian Alvarez, da due anni in forza al Manchester City. Per lui Diego Simeone investirà la bellezza di 95 milioni di euro come confermato da The Athletic: si tratta della cessione più redditizia della storia dei Citizens. A spingere per l'addio in direzione Liga è stato lo stesso 24enne, desideroso di giocare di più, e chiuso alla corte di Guardiola da un certo Erling Haaland.

L'Atletico Madrid, che ha ceduto Morata al Milan e si prepara a salutare Omorodion in direzione Chelsea, si affiderà totalmente a Julian Alvarez, reduce dalla partecipazione alle Olimpiadi con l'Albiceleste (fuori ai quarti per mano della Francia) e protagonista negli ultimi Mondiali in Qatar vinti con l'Argentina di Scaloni. Il suo vice all'Atletico Madrid sarà Sorloth, acquistato ufficialmente dal Villarreal pochi giorni fa.

Alvarez, che nella scorsa stagione ha collezionato 54 presenze con il City in tutte le competizioni, realizzando 19 gol e 13 assist, aveva rinnovato il proprio contratto con il club di Manchester lo scorso marzo fino al 30 giugno del 2028. Troppa la voglia di essere protagonista per il buon Julian, prelevato nel gennaio dal 2022 dal River Plate per 17 milioni di euro.