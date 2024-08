Napoli, il tempo stringe: blitz a Londra per Lukaku

Il tempo è scaduto e il Napoli ha deciso di non aspettare di chiudere la trattativa per la cessione di Osimhen per portare Romelu Lukaku sotto il Vesuvio. L'inizio del campionato si avvicina a grandi passi e per questo l'obiettivo degli azzurri è di accelerare la trattativa con il Chelsea (previsto un blitz a Londra) e consegnare a Conte l'attaccante belga già per la prima giornata di Serie A a Verona.