Inter Miami, Neville chiama Messi: "Sarebbe il più grande acquisto di sempre"

MERCATO

Il tecnico del club di David Beckham sogna lo sbarco in MLS della Pulce: "Cambierebbe tutta la nostra vita"

© Getty Images Con il contratto col Psg in scadenza a giugno, il futuro di Lionel Messi continua a tenere banco. Secondo quanto riporta L'Equipe, i primi incontri tra il padre della Pulce (che in questi giorni ha anche incontrato il presidente Laporta a Barcellona) e la dirigenza del club francese non sono stati affatto positivi e il futuro del campione del mondo argentino sarebbe sempre più lontano da Parigi. Tra un rinnovo sempre più in salita e l'ipotesi di un ritorno in Catalogna, romantica ma poco probabile, si fa sempre più strada la possibilità di uno sbarco a parametro zero in MLS, dove l'Inter Miami di David Beckham ha già manifestato il proprio interesse più volte.

A parlarne in una recente intervista è stato l'allenatore del club americano, Phil Neville, che al The Athletic si è dimostrato letteralmente elettrizzato dalla possibilità di allenare il sette volte Pallone d'Oro: "Penso che sarebbe più grande dell'Inter Miami e dell'intera MLS. Probabilmente sarebbe il più grande acquisto di sempre negli sport americani - ha dichiarato l'ex difensore del Machester United; che ha sottolinato anche come l'eventuale arrivo dell'argentino cambierebbe totalmente la vita dell'intera squadra - Tutto cambierà: la vita cambierà, le cose saranno diverse, gli alberi intorno al campo di allenamento potrebbero dover essere più grandi, la sicurezza potrebbe dover essere più forte, la passeggiata che i giocatori fanno oggi verso lo stadio potrebbe essere diversa. Lo stesso per quanto riguarda il viaggio nei giorni delle partite e gli hotel in cui si andrebbe ad alloggiare. Ma in realtà potrebbe essere quello che aspiriamo ad essere comunque. È eccitante, ma penso che sarebbe una sfida enorme".

