In Inghilterra sono sicuri: Manchester City, mercato bloccato due sessioni

15/03/2019

Dall'Inghilterra arriva una bomba che scuote il mondo del Manchester City. Stando a quanto riporta il Sun in esclusiva in prima pagina, infatti, il club di Guardiola entro pochi giorni sarà punito dalla Uefa con il blocco del mercato per le prossime due sessioni. Il tabloid britannico è sicuro e annuncia che la società dello sceicco Mansour sarà punita per aver violato le regole sui trasferimenti di calciatori minori, come in passato è già successo ad altre società come Barcellona e Chelsea. "Sin City" è il gioco di parole scelto dal tabloid per descrivere la situazione, se le sue anticipazioni verranno confermate, i Citizens dovranno rinunciare alla campagna acquisti per le prossime due finestre di mercato.