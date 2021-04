Il Bayern riparte da Nagelsmann: ha firmato per 5 anni

GERMANIA

Il tecnico del Lipsia prende il posto di Flick dal primo luglio. Alla squadra della Red Bull 25 milioni di indenizzo

Il Bayern Monaco ha ufficializzato il nuovo allenatore che dalla prossima stagione prenderà il posto di Hansi Flick, che alcuni giorni fa aveva annunciato l'addio al termine della stagione in corso nonostante ancora due anni di contratto. Il club bavarese ha soffiato Julian Nagelsmann al Lipsia: il 33enne tecnico ha firmato per cinque anni fino al 30 giugno 2026. Getty Images

C'è ancora un Meisterschale da assegnare, anche se è solo questione di tempo, ma intanto il Bayern continua a fare razzia proprio nella grande rivale stagionale. Dopo aver pagato a febbraio la clausola rescissoria di 42,5 milioni di euro per Dayot Upamecano, individuato come sostituto di David Alaba, i bavaresi strappano al Lipsia anche l'allenatore, assicurandosi uno dei giovani più bravi e promettenti in circolazione. Un'operazione, secondo Sport Bild, da 25 milioni di euro, che fanno di Nagelsmann il tecnico più pagato di sempre, superando di gran lunga i 15 milioni sborsati dal Chelsea per strappare Villas Boas al Porto nel giugno 2011.

"Lascerò il Lipsia con il cuore pesante - ha detto Nagelsmann al sito ufficiale del club tedesco - La qualificazione alla semifinale di Champions League è stato sicuramente il momento clou del nostro tempo insieme finora, un grande momento che non dimenticherò mai. Nella stagione in corso, stiamo anche per centrare il miglior risultato nella nostra storia in Bundesliga. Vogliamo raggiungere questo obiettivo con tutte le nostre forze. È ancora troppo presto per salutarci e parlare di ricordi, perché non ho finito qui a Lipsia. La mia missione terminerà in estate, ma fino ad allora continuerò a tutto gas. Non ho mai nascosto che mi sarebbe piaciuto allenatore il Bayern. Vorrei quindi ringraziare Oliver Mintzlaff e tutti i dirigenti del Lipsia per aver trovato una soluzione insieme al Bayern ed aver esaudito il mio desiderio.