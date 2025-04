Ancelotti, spunta un clamoroso scenario: via dal Real entro la fine d'aprile. Lo aspetta il Brasile

"Il futuro di Ancelotti, esonerato dai tifosi per il disastro dell'andata, è in dubbio dopo l'eliminazione dalla Champions League", scriveva stamattina As. "Sarà decisivo ciò che accadrà nella battaglia con il Barcellona in Coppa e in campionato". Marca, da parte sua, ricorda che Carletto "è stato criticato per la mancanza di gioco della squadra e si trova in una posizione difficile per il futuro". L'altro quotidiano sportivo madrileno si pone però anche una domanda sulle tempistiche di un eventuale addio: "Se Ancelotti lascerà la panchina del Real Madrid, quando lo farà? Perché c'è il Mondiale per Club, la cui finale si giocherà il 13 luglio. E un mese dopo inizierà il campionato".