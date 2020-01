Il Manchester United contatta Allegri, lui aspetta fine stagione

LO SCENARIO

Le sole due vittorie nelle ultime sei partite hanno indebolito la posizione di Ole Gunnar Solskjaer al Manchester United, in Inghilterra sono dunque ripartite le voci su Massimiliano Allegri candidato alla panchina dei Red Devils. L'ex tecnico della Juventus in effetti è stato contattato informalmente dalla dirigenza inglese che però ha ricevuto la stessa risposta data agli altri club che lo avevano cercato nei mesi scorsi: "Grazie ma non subentro in corsa: aspetto fine stagione".

Dopo essere stato accostato all'Arsenal, che poi ha ingaggiato Arteta, ora Allegri viene nuovamente avvicinato alla panchina dello United, un'ipotesi realistica visto che Alex Ferguson è da sempre un estimatore dell'allenatore toscano che oltretutto non ha mai nascosto l'ambizione di provare un'esperienza in Premier League. Ma i tempi non sono ancora maturi, Allegri settimana dopo settimana conferma la scelta presa ad inizio stagione: anno sabbatico per ricaricare le pile e aggiornarsi, si ritorna in pista a partire dal 2020/21.

Se la situazione al Manchester United precipitasse, il Daily Mail fa anche il nome di Mauricio Pochettino come possibile sostituto di Solskjaer nell'immediato.