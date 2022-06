Il Manchester City ufficializza Haaland: "Sono Citizen da quando ero bambino"

L'ANNUNCIO

L'attaccante norvegese passa alla corte di Pep Guardiola seguendo le orme del padre

La cosa era risaputa, ma ora è ufficiale: Erling Haaland è un nuovo giocatore del Manchester City. Il 21enne attaccante norvegese ha firmato un contratto con il club inglese fino al 2027 seguendo le orme del padre Alf-Inge che vestì la stessa maglia dal 2000 al 2003. Haaland arriva alla corte di Guardiola con dei numeri incredibili collezionati con il Dortmund: 86 gol in 89 partite con i gialloneri. "Seguo il City da tutta la vita e qui mi sento a casa - ha commentato il norvegese -. Sono sicuro che in questa squadra posso migliorare ancora molto perché mi piace lo stile di gioco offensivo di Guardiola".

LE PAROLE DI HAALAND AL SITO UFFICIALE

"E' un giorno speciale per me e la mia famiglia - ha commentato a caldo Haaland al sito ufficiale del Manchester City -, ho sempre guardato il City e amato quanto fatto nelle ultime stagioni. Adoro lo stile di gioco di Guardiola, creano tante occasioni il che è perfetto per un giocatore come me. In questa squadra ci sono tanti giocatori di livello mondiale e Pep è uno dei tecnici più bravi di tutti i tempi, quindi penso di essere al posto giusto".