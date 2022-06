Il Bayern Monaco annuncia Mané: via libera per Barcellona-Lewandowski?

VALZER DI PUNTE

Dopo il passaggo di Nunez al Liverpool, il senegalese si trasferisce in Germania. I blaugrana pronti all'offerta decisiva per il polacco

"Sì, Sadio Mané sta arrivando": come spesso accade, il Bayern Monaco non nasconde le proprie trattative e, tramite le parole del ds Salihamidzic, ufficializza di fatto l'acquisto del senegalese dal Liverpool. L'attaccante arriva per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, divisi in 32 di parte di fissa più il resto in bonus: visite mediche previste martedì, poi la firma sul triennale. È il secondo atto del valzer di punte sull'asse Inghilterra-Germania-Spagna: dopo l'acquisto di Darwin Nunez, i Reds hanno lasciato partire Mané e ora è il Barcellona ad attendere il via libera del Bayern per Robert Lewandowski. © Getty Images

Ieri il polacco, parlando alla Bild, ha confermato la volontà di andare via: "Ho ancora un anno di contratto, per questo ho chiesto di essere ceduto ora, così il Bayern Monaco potrà ricevere un compenso. Spero che un giorno i tifosi capiscano". Ma il Barça ha problemi economici (è di ieri la notizia della cessione di parte dei diritti tv futuri per aumentare la liquidità) e sta ancora studiando la formula per convincere i bavaresi: l'ultima offerta da 32 milioni di euro più 5 di bonus, non a caso le cifre ricalcano quelle spese dal Bayern per Mané, non è stata giudicata sufficiente dai tedeschi. Anche Pini Zahavi, agente di Lewandowski, è al lavoro per ridurre le distanze.