Ora è ufficiale, Darwin Nunez al Liverpool: l'annuncio del Benfica

COLPO DEI REDS

La cifra complessiva sborsata potrebbe raggiungere la soglia dei 100 milioni: Darwin Nunez diventerà il giocatore più caro di sempre nella storia dei Reds

L'accelerazione decisiva è arrivata nelle scorse ore, e l'ufficialità non si è fatta attendere: Darwin Nunez è un nuovo giocatore del Liverpool. A comunicare la transazione è il Benfica: la cifra iniziale, si legge nella nota societaria, è di 75 milioni di euro, ma "l'importo globale della vendita potrebbe raggiungere i 100 milioni di euro". L'uruguaiano si appresta a diventare l'acquisto più dispendioso nella storia dei Reds, e a partire dal 1° luglio sarà a disposizione di Klopp.

Nunez incasserà sei milioni a stagione nel quadro di un accordo che lo legherà al Liverpool fino al 2027. Il suo approdo in Premier innescherà il tanto atteso valzer degli attaccanti: nelle prossime settimane Sadio Mané potrebbe salutare Klopp per raggiungere Monaco di Baviera, con Lewandowski ancora in cerca di una nuova casa.

IL COMUNICATO DEL BENFICA

"Nelle prime ore del mattino di questo lunedì (0:44), Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ha comunicato alla Securities Market Commission (CMVM) di aver raggiunto un accordo con il Liverpool FC per la cessione di tutti i diritti al giocatore Darwin Nuñez, per un importo di 75 milioni di euro. Al CMVM, il SAD del Benfica ha anche informato che "l'accordo prevede il pagamento di una remunerazione variabile, quindi l'importo globale della vendita potrebbe raggiungere i 100 milioni di euro. Si informa inoltre che il suddetto accordo è subordinato alla firma del contratto di lavoro sportivo del giocatore con il Liverpool FC".