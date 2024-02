Futuro Conte, dalla Germania: vuole allenare il Bayern Monaco

MERCATO

Nel momento di crisi dei bavaresi, reduci da tre ko in fila, la Bild sgancia la bomba: “Il tecnico italiano pensa che sia il club ideale per tornare in panchina”

Vedi anche Calcio estero Bayern, nervi sempre più tesi: rissa sfiorata tra Kimmich e il vice di Tuchel Il quotidiano tedesco riporta che Conte vedrebbe il club campione di Germania in carica come squadra perfetta per tornare in corsa e per provare a esaudire il sogno Champions e quindi avrebbe dato la propria disponibilità ai dirigenti bavaresi, che però starebbero valutando anche altri profili come Zinedine Zidane, Sebastian Hoeness e quel Xabi Alonso che sta guidando il Leverkusen al sogno del primo titolo nazionale.

L'unica cosa certa al momento a Monaco sembra l'addio di Tuchel, al secondo posto a -8 dal Bayer, eliminato ai sedicesimi in Coppa per mano del Saarbrucken e in svantaggio con la Lazio in Champions. Nei giorni scorsi si era parlato anche dell'ipotesi Mourinho, che starebbe già studiando il tedesco, ma la volontà di Conte, tra gli allenatori più ambiti e richiesti del mercato, potrebbe risultare decisiva e un indizio della sua voglia di Bayern arriva anche dalle parole di Matt Law, giornalista del Telegraph che ha svelato un retroscena sull'ultima intervista del tecnico italiano: "Conte mi ha mostrato un nuovo assetto tattico che vorrebbe testare quando tornerà in panchina, formato da una difesa a quattro, ma ha insistito sul fatto che la difesa a tre utilizzata in Inghilterra, tra Chelsea e Tottenham, non è stata negativa”. Attualmente il Bayern gioca con il 4-2-3-1...

