Il Bayern chiude per Sané: al City vanno 100 milioni di euro

GERMANIA

Un colpo pesante, pronto a entrare ufficialmente nella storia del Bayern Monaco. Leroy Sané è a un passo dall'addio al Manchester City, che dopo una lunga trattativa sta per accettare l'ultima proposta dei tedeschi: poco più di 100 milioni di euro per assicurarsi l'attaccante classe 1996. Secondo quanto riferito da Kicker, l'affare è ormai in dirittura d'arrivo e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'annuncio.

Il Bayern Monaco aveva bisogno di un giocatore importante dopo gli addii di Robben, Ribery e James Rodriguez: in rosa, al momento, gli unici attaccanti esterni a disposizione di Kovac sono Coman e Gnabry. Ecco perché i bavaresi hanno deciso di puntare tutto su Sané, pronto a diventare l'acquisto più costoso della storia del club. Per lui è pronto un contratto di 5 anni da circa 20 milioni di euro (lordi) a stagione, anche se è possibile che una parte della cifra verrà versata a Sané al momento della firma.

Si tratta dunque di un investimento da circa 200 milioni di euro per il Bayern, che dopo la spesa per Lucas Hernandez (80 milioni) e Pavard (35 milioni) si candida a un ruolo da protagonista anche in Europa.