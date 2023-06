Il Barcellona rompe gli indugi: missione in Turchia per Guler

BABY FENOMENO

Il direttore sportivo Deco prova a battere la concorrenza e convincere il Fenerbahce

© Getty Images Il Barcellona, nonostante le note difficoltà economiche, rompe gli indugi e si butta a capofitto su Arda Guler, gioiello turco classe 2005 che piace anche al Milan. Il direttore sportivo blaugrana Deco è volato oggi in Turchia per trovare un accordo con il Fenerbahce e con l'obiettivo di battere la folta concorrenza. I catalani vogliono bloccare Guler e ottenere il suo sì, mentre l'acquisto definitivo potrebbe essere perfezionato l'estate prossima quando le casse societarie saranno in condizioni migliori.

Barcellona, Milan, Real Madrid, Borussia Dortmund, Lipsia e Siviglia. E' lunga la lista delle pretendenti a Guler, che ha una clausola rescissoria dal Fenerbahce di 17,5 milioni di euro, a cui però va aggiunta la ricca commissione al padre-agente di 20 milioni che ha raffreddato l'interesse del Milan.

In sintesi, ingaggio a parte, ci vogliono 37,5 milioni per garantirsi un giovane di grande talento, ma comunque una scommessa, che è esploso nella seconda parte della scorsa stagione: in 34 presenze tra campionato, coppa turca ed Europa League, Guler ha messo a segno 6 reti e fornito 7 assist. Ciliegina sulla torta il primo gol in Nazionale il 19 giugno contro il Galles.

Vedi anche Milan Guler si allontana dal Milan: il padre vuole 20 milioni di commissione