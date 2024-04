Turchia: Icardi sogna il ritorno in Serie A, Wanda fa l'occhiolino alla Juventus

LA SUGGESTIONE

La moglie e agente del bomber del Galatasaray si è mostrata più volte sui social con la tuta del club bianconero

Il nome di Mauro Icardi continua a essere al centro di numerose voci di mercato. L'attaccante argentino ha ancora due anni di contratto col Galatasaray, ma il suo profilo fa gola a molti club e l'ipotesi di un addio alla Turchia già nella prossima sessione di mercato ha preso corpo negli ultimi mesi. L'ex capitano dell'Inter non ha mai nascosto di sognare un ritorno in Italia e anche la moglie Wanda Nara, che è anche la sua agente, ha mandato qualche segnale in tal senso: la showgirl ha infatti pubblicato diversi post e storie su Instagram con indosso la felpa della Juventus, club a cui Icardi è stato accostato più di una volta in passato. Una semplice scelta stilistica, o un indizio di mercato?

Naturalmente, almeno per il momento, non può che trattarsi di una suggestione, anche perché a Istanbul l'argentino guadagna 10 milioni netti a stagione più bonus, una cifra attualmente fuori dal budget di qualunque squadra italiana. Nel vorticoso mondo del calciomercato, tuttavia, nessun segnale va trascurato, anche perché il legame tra la famiglia Icardi e l'Italia è sempre molto solido e, nonostante il turbolento addio ai nerazzurri del 2019, Maurito è tutt'oggi tra i migliori bomber della storia della Serie A, con 121 gol in 7 stagioni.

Dopo un paio d'anni complicati al Psg il Galatasaray ha aperto all'attaccante, che ha da poco compiuto 31 anni, le porte di una seconda giovinezza: 23 gol in 26 presenze nel 2022/23 tra tutte le competizioni, 24 (con 11 assist) fin qui nel 2023/24. Numeri che non possono che far venire l'acquolina in bocca.

Vedi anche juventus Vlahovic: "Orgoglioso di essere alla Juve, sogno di vincere la Champions"